واشنطن تدمّر مسيّرات جوية وبحرية وصواريخ حوثية

باريس (وكالات)

أعلنت الولايات المتّحدة أنّ قواتها دمّرت في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في اليمن، ثلاثة زوارق مسيّرة مفخّخة وصاروخي كروز بحريّين وطائرة مسيّرة مفخّخة لتشكيلها تهديداً وشيكاً على الملاحة في البحر الأحمر.

وقالت القيادة العسكرية الأميركية للشرق الأوسط «سنتكوم»، أمس، في بيان على منصة «إكس»، إنّ قوّاتها «دمّرت في إطار إجراءات الدفاع عن النفس ثلاثة زوارق مسيّرة غير مأهولة وصاروخي كرور متنقّلين مضادّين للسفن وطائرة مسيّرة هجومية مفخّخة».

وأضاف البيان أنّ «الزوارق والصاروخين كانت جاهزة لإطلاقها نحو البحر الأحمر بينما كانت الطائرة المسيّرة تحلّق فوق البحر الأحمر».

وبحسب البيان، فإنّ «قوات سنتكوم رصدت الزوارق والصاروخين والمسيّرة في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، وقرّرت أنّها تمثّل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة».

وكانت القيادة المركزية الأميركية، أعلنت أمس الأول أن جماعة الحوثي أطلقت صاروخا استهدف على الأرجح ناقلة نفط ترفع العلم الأميركي في خليج عدن في 24 فبراير، لكنه لم يصبها.

وقالت القيادة، في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، إنه في الهجوم الأحدث سقط الصاروخ في المياه دون أن يسبب أي أضرار أو إصابات.

من جانبه، أكد وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، مواصلة بلاده وحلفائها التصدي لهجمات الحوثيين على سفن الشحن البحري في البحر الأحمر في ظل استمرار سلوكهم العدواني.

وقال شابس: «إن التحليل المبكر أظهر أن سلاح الجو الملكي البريطاني أصاب ثمانية أهداف في اليمن بنجاح، والتي تضمنت مواقع يستخدمها الحوثيون لشن هجمات بطائرات مسيرة بعيدة المدى، سواء في مهام الاستطلاع أوالهجوم»، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا».

وأضاف الوزير البريطاني في بيان لنواب مجلس العموم: «إنه يمكن لجماعة الحوثي إيقاف هذه الانتهاكات في أي وقت يريدون، بيد أنهم يختارون، بدلاً من ذلك، مواصلة أعمالهم العدوانية المتهورة، مما يلحق الضرر ليس فقط بالأبرياء، ولكن بالشعب اليمني أيضاً».

وأمس الأول، وافقت الحكومة اليونانية على المشاركة في مهمة حماية السفن التجارية من هجمات الحوثي في البحر الأحمر.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع اليونانية، إن الفرقاطة هيدرا غادرت إلى البحر الأحمر للمشاركة في مهمة لحماية السفن التجارية من هجمات جماعة الحوثي.

وذكر المتحدث باسم الحكومة اليونانية بافلوس ماريناكيس في بيان أن مجلس الأمن اليوناني وافق على اقتراح وزير الدفاع نيكوس ديندياس بالمشاركة في مهمة الاتحاد الأوروبي.

وقالت الحكومة، إن من المهم الانضمام إلى المهمة؛ لأن هجمات الحوثيين تسببت في اضطراب أنشطة السفن التجارية اليونانية في ميناء بيريوس، أكبر ميناء في البلاد، وتوقفت بعض سفن الحاويات عن استخدامه. وتشارك فرنسا وإيطاليا وألمانيا أيضاً في مهمة الاتحاد الأوروبي تحت الاسم الرمزي «أسبيدس».

والدول المشاركة مكلفة بحماية السفن التجارية واعتراض الهجمات، لكن من دون المشاركة في الضربات ضد الحوثيين على الأرض.