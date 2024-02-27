مباحثات سعودية أميركية حول تطورات الأوضاع في غزة

الرياض (الاتحاد)

تلقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، أمس، من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، حيث بحثا تطورات الأوضاع في غزة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن الجانبين السعودي والأميركي بحثا «خلال الاتصال، تطورات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومحيطها، والجهود المبذولة للتعامل مع تداعياتها الأمنية والإنسانية».

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان حذر أمس الأول من التبعات الكارثية لأي هجوم إسرائيلي على رفح. ودعا الوزير بن فرحان، خلال كلمته في الدورة الـ55 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى وقف إطلاق نار فوري في غزة، وأن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته، مؤكداً على أهمية استخدام الأدوات المناسبة للمجلس لتحقيق أهدافه.