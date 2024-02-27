مصر تحذّر من «العواقب الكارثية» للهجوم على رفح والأردن يدعو لمضاعفة المساعدات

عواصم (الاتحاد)

حذرت مصر، أمس، من أن أي هجوم إسرائيلي على رفح ستكون له «عواقب كارثية»، فيما أكد العاهل الأردني الملك عبدالله، أمس، أنه يجب زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى قطاع غزة إلى المثلين للحيلولة دون تفاقم أزمة الجوع، التي تؤثر على أكثر من مليوني شخص.

ونقلت وسائل إعلام رسمية عن الملك عبدالله قوله لمديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية سامانثا باور، التي تزور المملكة، إنه يتعين على المجتمع الدولي زيادة الضغوط لتخفيف القيود المفروضة على تدفق المؤن الغذائية إلى القطاع.

من جهته، ندد وزير الخارجية المصري سامح شكري بـ«حالة الاستقطاب الحالي التي يعاني منها النظام الدولي، وآلياته».

ودعا شكري إلى «وقف فوري لإطلاق النار والامتناع عن القيام بأي عمل عسكري في مدينة رفح»، الملاذ الأخير لنحو 1.5 مليون فلسطيني هربوا من المعارك والدمار.

وحذّر من «أي عمل عسكري في هذه الظروف، لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة».