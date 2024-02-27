تركيا.. توقيف 20 شخصاً يشتبه في صلتهم بـ«داعش»

أنقرة (وكالات)

أوقفت السلطات التركية في العاصمة أنقرة، أمس، 20 شخصاً يشتبه في صلتهم بتنظيم «داعش» الإرهابي. وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة بأنقرة، أن توقيف هؤلاء المشتبه فيهم جاء ضمن إطار تحقيق أطلقه مكتب جرائم الإرهاب التابع لها، ضد مجموعة يشتبه في صلتها بـ«داعش». وتستمر التحقيقات مع المشتبه فيهم حالياً في شعبة مكافحة الإرهاب بأنقرة.

وتكثّف أجهزة الأمن التركية حالياً جهودها لتفكيك خلايا تنظيم «داعش»، بعدما عاود نشاطه الإرهابي بالهجوم على كنيسة «سانتا ماريا» في إسطنبول، مطلع فبراير الحالي.

وفي إطار التحقيقات، تمّ القبض على 17 إرهابياً بعد تحديد هوياتهم بواسطة المخابرات التركية وشعبة مكافحة الإرهاب، في مديرية أمن إسطنبول، وجرى التأكد من صلتهم بالهجوم المسلح على كنيسة «سانتا ماريا»، والتخطيط لإقامة كيان لتدريب ونشر مسلحي «داعش» في دول الشرق الأوسط.

وأوقفت قوات مكافحة الإرهاب التركية 147 مشتبهاً بالانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، في مداهمات متزامنة، على خلفية الهجوم على كنيسة «سانتا ماريا».