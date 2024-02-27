الكرملين يحذر «الناتو» من إرسال قوات إلى أوكرانيا

عواصم (وكالات)

حذر الكرملين، أمس، حلفاء كييف، من أن الصراع بين روسيا و«الناتو» سيصبح حتمياً إذا أرسلت الدول الأوروبية الأعضاء في الحلف قوات للقتال على الأراضي الأوكرانية.

وأصدر الكرملين تحذيراً شديد اللهجة لحلفاء كييف بعد إعلان الرئيس ماكرون نشر قوات فرنسية في أوكرانيا.

ونقلت وكالة أنباء تاس الرسمية عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف قوله، أمس، إن نشر القوات البرية لن يجعل الصراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي «ناتو» مرجحاً فحسب، بل سيجعله حتمياً.

وأضاف بيسكوف أنه يتعين على الغرب أن يدرك أن العواقب لن تكون بالتأكيد في مصلحة مواطنيه.

وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه لا يجب استبعاد إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، لكنه رأى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة في الوقت الحالي.

وفي ختام مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، قال الرئيس الفرنسي، أمس الأول: «لا يوجد إجماع اليوم على إرسال قوات على الأرض بطريقة رسمية ومضمونة، ولكن لا ينبغي استبعاد أي شيء، سنفعل كل ما هو ضروري لضمان أمن الأوروبيين»، لافتاً إلى أنه يمكن لكل دولة أن تقرر بشكل مستقل وسيادي نشر قوات برية.

وأوضح ماكرون أن الدول الأوروبية ستزيد العقوبات المفروضة على البلدان التي تساعد روسيا على تجاوز العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على خلفية أزمة أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الفرنسي أنه في الاجتماع، تقرر تشكيل تحالف لتزويد أوكرانيا بالصواريخ لشن هجمات بعيدة المدى، وعلى المدى القصير، ينبغي أيضاً تعبئة ذخيرة إضافية لأوكرانيا من مخزوناتها الخاصة.

والتقى نحو 20 رئيس دولة وحكومة معظمهم من أوروبا، أمس الأول، في باريس، للتأكيد مجدداً على وحدتهم ودعمهم لأوكرانيا، وفق الرئاسة الفرنسية التي أعلنت أن الاجتماع يرمي إلى «إعادة التعبئة ودراسة كافة سبل دعم أوكرانيا بشكل فعال».

وانضم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى الاجتماع في باريس عبر الفيديو.

والأحد قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متوجّهاً إلى حلفائه الغربيين، إن انتصار أوكرانيا على روسيا يتوقف عليكم، لكنه أبدى ثقته بأن الكونجرس الأميركي سيوافق في نهاية المطاف على حزمة المساعدة التي طال انتظارها.

وفي أول ردة فعل، صرح مسؤول في حلف شمال الأطلسي، أمس، أن الناتو «ليست لديه أي خطة» لإرسال قوات قتالية إلى أوكرانيا، وقال المسؤول إن «الناتو وحلفاءه يقدمون مساعدات عسكرية لم يسبق لها مثيل لأوكرانيا، لكن لا توجد خطط لنشر قوات قتالية تابعة للحلف على الأرض في أوكرانيا».

بدوره، أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون في بيان «الرئيس بايدن كان واضحاً بأن الولايات المتحدة لن ترسل قوات للقتال في أوكرانيا».

وفي غضون ذلك، وافق البرلمان الأوروبي خلال جلسته العامة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أمس، على دعم طويل الأمد لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو «54.25 مليار دولار» في إطار ميزانيته العامة.

وذكر البرلمان الأوروبي في بيان أن الموافقة جاءت في إطار التصويت على مراجعة الإطار المالي المتعدد السنوات لميزانية الاتحاد الأوروبي العامة بأغلبية 536 نائباً مقابل 40 نائباً وامتناع 39 نائباً عن التصويت بإنشاء ما يسمى «مرفق أوكرانيا» لدعم أوكرانيا بقيمة «54.25 مليار دولار» في شكل منح وقروض وضمانات.

وأضاف البرلمان أن قراره يمهد الطريق لاستخدام الأصول الروسية المجمدة، مؤكداً من خلال هذا الإجراء وقوفه إلى جانب أوكرانيا ودعمه لها مهما استغرق الأمر.

رفض

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن رفضه القاطع لإرسال قوات برية من دول «الناتو» إلى الحرب في أوكرانيا، مؤكداً أنه لن تكون هناك قوات برية على الأراضي الأوكرانية من دول أوروبية أو من دول «الناتو».

وقالت لندن إن المملكة المتحدة لا تخطط لنشر قوات في أوكرانيا على نطاق واسع، معتبرة أن العدد الصغير من القوات الموجودة هناك، فقط لدعم جيش كييف، فيما أعرب رئيسا وزراء بولندا والتشيك عن تشككهما تجاه فكرة نشر قوات برية في أوكرانيا.