فوز ترامب على هيلي في الانتخابات التمهيدية بميشيجان

فاز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية الرئاسية للحزب الجمهوري في ولاية ميشيجان.

وتعرضت منافسة ترامب نيكي هيلي لهزيمة واضحة، وكان الاثنان يفصل بينهما 30 نقطة مئوية بعد فرز حوالي 10% من الأصوات.

وخاض ترامب وهيلي منافسة أخرى لنيل ترشيح حزبهما في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 10 ملايين نسمة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر.

ويتعين على كل من يريد أن يصبح مرشحاً رئاسياً في الولايات المتحدة أن يفوز أولاً في الانتخابات التمهيدية الداخلية لحزبه. ثم يتم اختيار المرشحين رسمياً في مؤتمرات الحزب في الصيف.

ويُعقد مؤتمر ترشيح الحزب الجمهوري في منتصف يوليو. وكانت هيلي قد خسرت بالفعل أمام ترامب في الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشر وساوث كارولينا.

ويحظى الرئيس السابق 77 عاماً بدعم قوي بين قاعدة الحزب.

كما فاز الرئيس الأميركي جو بايدن في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيجان، كما كان متوقعاً، وفقاً لتوقعات وسائل الإعلام الأميركية.