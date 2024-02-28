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انهيارات أرضية وتحذيرات من فيضانات شمال إيطاليا

انهيارات أرضية وتحذيرات من فيضانات شمال إيطاليا
28 فبراير 2024 17:33

 تسبب هطول الأمطار الغزيرة في شمال إيطاليا، في حدوث انهيارات أرضية بأقاليم فينيتو وليجوريا وتوسكانا، في الوقت الذي حذرت فيه السلطات من مخاطر حدوث فيضانات شديدة. وغطت المياه الطرق بالفعل، كما تم إغلاق الجسور في بعض المناطق. ومن جانبه، قال رئيس بلدية فيتشنزا في مقاطعة فينيسيا، جياكومو بوساماي، في مقابلة أجراها مع محطة «راي» الإيطالية، إن الوضع «حرج».
 وأوضح أن الأشخاص الذين لم يضطروا إلى ترك منازلهم، يجب أن يظلوا بداخلها. 

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وفي إقليم ليجوريا، انقسمت بلدية بييف ليجور فعليا إلى شطرين، بسبب حدوث انهيار أرضي. وتم تحويل حركة السكك الحديدية على الطريق بين ميلانو وفينيسيا اليوم الأربعاء، ما أدى إلى حدوث تأخيرات طويلة.
أما بين مدينتي فيتشنزا وبادوا، تعطلت حركة السكك الحديدية بالكامل لمسافة نحو 50 كيلومتراً. وشهدت منطقة جبال الألب الإيطالية تساقط كثيف للثلوج ما أدى إلى إغلاق الطرق. 

المصدر: د ب أ
إيطاليا
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