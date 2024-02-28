لوفتهانزا تطالب بمفاوضات سريعة مع بدء العاملين بالإضراب

طالبت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران بإجراء مفاوضات سريعة بشأن الخلاف المستمر حول الأجور، وذلك في الوقت الذي بدأ فيه الموظفون الفنيون إضرابا لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الشركة «هذه الدعوة قصيرة المدى في قطاع العمليات التقنية، الذي قدم إشعارا قبل 12 ساعة فقط من تنظيم ما يطلق عليه إضراب لمدة ثلاثة أيام تعد أمراً غير مفهوم وتصعيداً غير ملائم على الإطلاق».

وأضافت لوفتهانزا أنه عرض على نقابة فيردي للعاملين بقطاع الخدمات في ألمانيا مواصلة المفاوضات في أي وقت، ومازال العرض قائما. وأوضحت لوفتهانزا«تحديدا، نود استئناف المفاوضات في الرابع من مارس المقبل، أول يوم عمل بعد انتهاء الإضراب».

وأضافت الشركة «مازال الهدف التوصل لاتفاق على نحو سريع». وكان من المقرر في السابق إجراء الجولة التالية من المفاوضات يومي 13 و 14 مارس الجاري.