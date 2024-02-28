«الأغذية العالمي» يقدم مساعدات لـ 8 ملايين أفغاني

كابول (وكالات)

أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه وزع مساعدات غذائية ونقدية على ما يقرب من 7.9 مليون شخص في أفغانستان، خلال الشهر الماضي.

وتهدف هذه المساعدات إلى دعم المجتمعات المحلية ومكافحة سوء التغذية، وتعزيز قدرات الطلاب في مجال التعليم. وألقى البرنامج الضوء في تقريره على الجهود التي اتخذها لمواجهة سوء التغذية وتحسين مستوى التعليم، بحسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس.

يشار إلى الأهمية البالغة للمساعدات الإنسانية في خضم التحديات المستمرة التي تواجهها المجتمعات الأفغانية. وأكد تقرير، الذي جرت مشاركته عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، توفير وجبات غذائية لأكثر من 31 ألف طفل خلال الأشهر الستة الماضية. كما تم توفير مساعدات عاجلة لأكثر من 13 ألفاً من الأمهات الحوامل والمرضعات، اللاتي يعانين من سوء تغذية حاد. وعلى الرغم من تلك الجهود، تواصل وكالات إغاثة دولية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي التحذير من قيود بشأن الميزانية وزيادة احتياجات السكان الأفغان.