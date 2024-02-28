الخميس 29 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الأغذية العالمي» يقدم مساعدات لـ 8 ملايين أفغاني

أفغان يجرفون الثلوج خارج متجر (أ ف ب)
29 فبراير 2024 01:22

كابول (وكالات)

أخبار ذات صلة
أفغانستان تطلق حملة تطعيم واسعة ضد شلل الأطفال
أفغانستان تحتاج 400 مليون دولار للتعافي من آثار زلازل أكتوبر

أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه وزع مساعدات غذائية ونقدية على ما يقرب من  7.9 مليون شخص في أفغانستان، خلال الشهر الماضي. 
وتهدف هذه المساعدات إلى دعم المجتمعات المحلية ومكافحة سوء التغذية، وتعزيز قدرات الطلاب في مجال التعليم. وألقى البرنامج الضوء في تقريره على الجهود التي اتخذها لمواجهة سوء التغذية وتحسين مستوى التعليم، بحسب وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء أمس. 
يشار إلى الأهمية البالغة للمساعدات الإنسانية في خضم التحديات المستمرة التي تواجهها المجتمعات الأفغانية. وأكد تقرير، الذي جرت مشاركته عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، توفير وجبات غذائية لأكثر من 31 ألف طفل خلال الأشهر الستة الماضية. كما تم توفير مساعدات عاجلة لأكثر من 13 ألفاً من الأمهات الحوامل والمرضعات، اللاتي يعانين من سوء تغذية حاد. وعلى الرغم من تلك الجهود، تواصل وكالات إغاثة دولية، بما في ذلك برنامج الأغذية العالمي التحذير من قيود بشأن الميزانية وزيادة احتياجات السكان الأفغان.

برنامج الأغذية العالمي
أفغانستان
آخر الأخبار
علبة لنقل الطعام
الترفيه
أميركا تتوقف عن بيع مواد ضارة تستخدم لتعليب الأطعمة
اليوم 19:14
جنود أوكرانيون في موقع قتالي
الأخبار العالمية
روسيا تعلن التصدي لعملية عسكرية أوكرانية
اليوم 19:03
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
الرياضة
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
اليوم 18:53
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
اليوم 18:35
جانب من معرض «نيويورك الصاخبة» للمصور جان بيير
الترفيه
جان لافون يشارك عشقه لنيويورك بـ«إكسبوجر 2024»
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©