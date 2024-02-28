الحكومة اليمنية: هجمات الحوثيين ستدفع البلاد ثمنها لعقود قادمة

عدن (الاتحاد)

أكدت الحكومة اليمنية أن ما تقوم به جماعة الحوثي، من استهداف لناقلات المنتجات الكيماوية والنفطية في البحر الأحمر، إرهاب ممنهج وغير مسبوق، وينذر بكارثة بيئية واقتصادية سيدفع ثمنها اليمنيون لعقود قادمة. وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن هذه الهجمات تعكس عدم اكتراث الحوثي بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي في بلادنا، والبيئة البحرية في المنطقة.

وأكد الإرياني أن هذه الحوادث تؤكد أن جماعة الحوثي ظلت تتلاعب بالمجتمع الدولي طيلة 8 أعوام في ملف خزان النفط العائم ‎صافر، واستخدمته قنبلة موقوتة لابتزاز وتهديد العالم، متجاهلة تحذيرات دولية من كارثة بيئية وشيكة.

وفي السياق، حذرت بريطانيا، أمس، من كارثة بيئية جراء هجوم جماعة الحوثي اليمنية على سفينتها التي باتت عالقة بالبحر الأحمر. وقالت السفارة البريطانية لدى اليمن، في حسابها على منصة «إكس»، إنه على الرغم من الجهود الدولية لعدة سنوات لتجنب حدوث أزمة سفينة صافر، يهدد الحوثيون بكارثة أخرى بالهجوم المتهور على السفينة «روبيماير».

وأشارت السفارة إلى أن «السفينة الآن معرضة لخطر التسرب في البحر الأحمر»، مشددة على أنه «يجب على الحوثيين وقف هجماتهم العشوائية».

الى ذلك، أكد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينيجيز، أمس، أن حماية الملاحة البحرية تشكل أولوية مهمة للمنظمة ولإدارته على وجه الخصوص، بما في ذلك منع تدهور الأمن البحري في البحر الأحمر.

جاء ذلك خلال اجتماع بين عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني طارق صالح، والأمين العام للمنظمة البحرية الدولية في العاصمة البريطانية لندن.

وذكر السفير اليمني لدى المملكة المتحدة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على ترتيبات عاجلة وأخرى استراتيجية لحماية أمن الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن، مشيراً إلى أنه سيتم متابعتها مع الدول الأعضاء والعمل على تنفيذها أولاً بأول.

وحث صالح الدول الأعضاء في المنظمة الأممية على دعم الشرعية اليمنية للسيطرة على شواطئ البلاد، باعتباره الحل الأمثل لضمان أمن البحر الأحمر.

في غضون ذلك، تصدت الفرقاطة البحرية الألمانية «هيسن»، التي تم نشرها في البحر الأحمر كجزء من مهمة بحرية للاتحاد الأوروبي لحماية عمليات الشحن، لهجوم حوثي حيث أسقطت طائرتين مسيرتين في تتابع سريع.

وأفاد حساب الجيش الألماني، أمس، على منصة «إكس» أنه تم إسقاط مسيرتين اقتربتا من الفرقاطة «هيسن» في البحر الأحمر، من دون تسجيل إصابات أو أضرار.