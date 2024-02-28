البعثة الأممية تبدأ انسحابها التدريجي من الكونغو الديموقراطية

كمانيولا (وكالات)

بدأت بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديموقراطية «مونوسكو» أمس، انسحابها من البلاد بناء لطلب كينشاسا، مع تسليمها رسمياً أولى قواعدها في جنوب كيفو إلى السلطات المحلية.

وفي مراسم أقيمت في قاعدة كامانيولا القريبة من الحدود مع رواندا وبوروندي، جرى استبدال أعلام الأمم المتحدة وباكستان التي أُنيطت بقواتها مسؤولية القاعدة، بأعلام جمهورية الكونغو.

وبعد مهمة بدأت قبل 25 عاماً، أعلن مجلس الأمن الدولي في ديسمبر قراره سحب القوة الأممية على الرغم من مخاوفه بشأن تصاعد العنف في شرق الكونغو.

ولا تزال بعثة الأمم المتحدة التي تضم حالياً 15 ألف جندي من قوات حفظ السلام، منتشرة في المقاطعات الثلاث الأكثر اضطراباً في المنطقة، أي جنوب وشمال كيفو وإيتوري. وتقول الأمم المتحدة وكينشاسا، إنهما تريدان أن يكون الانسحاب «منظماً ومسؤولاً ومستداماً»، وبالتالي تم اعتماد «خطة فك ارتباط» من ثلاث مراحل.