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بدء إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا

بدء إضراب موظفي الخدمة الأرضية في لوفتهانزا
29 فبراير 2024 00:13

في النزاع بشأن أجور موظفي الخدمة الأرضية في شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، بدأ الموظفون الفنيون إضراباً عن العمل لمدة ثلاثة أيام اليوم الأربعاء، إلا أن رحلات الركاب لم تتأثر حتى الآن.
وقال مارفن ريشينسكي كبير مفاوضي نقابة فيردي للعاملين في قطاع الخدمات في ألمانيا إن الإضراب بدأ كما كان مقرراً الساعة 6 صباحا (0500 بتوقيت جرينتش). ووفقا لفيردي، شارك 90% من الموظفين والمتدربين من «لوفتهانزا تشنيك» و«لوفتهانزا أفييشن ترينينج» /لوفتهانزا للتدريب على الطيران/ وشركة «لوفتهانزا تكنيكال ترينينج»/لوفتهانزا للتدريب التقني في الإضراب في مختلف أنحاء البلاد.
 ولم يتم إلغاء أي رحلة اليوم الأربعاء بسبب الإضراب، حسبما قال متحدث باسم لوفتهانزا. 

وتتوقع شركة الطيران عدم إلغاء أي رحلات يومي الخميس والجمعة. 

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وقالت الشركة إنه على الرغم من ذلك، يتعين على الركاب التحقق من وضع رحلتهم على موقع الشركة أو تطبيق لوفتهانزا. ودعت لوفتهانزا إلى مفاوضات سريعة لحل النزاع الحالي بشأن الأجور.
 وتطالب نقابة فيردي بزيادة في الأجور بنسبة 12.5 % لأكثر من 20 ألف موظف بالإضافة إلى مكافأة لتعويض التضخم لمدة عام بقيمة 3 آلاف يورو. من جانبها، عرضت لوفتهانزا مؤخرا المكافأة وزيادة في الأجور بنسبة 10% على مدى 25 شهراً. ونظمت نقابة فيردي إضرابين لمدة يوم واحد خلال الشهر الجاري.
 وكان أحدث إضراب لموظفي الخدمات التقنية واللوجستية وخدمات الركاب وخدمات الشحن يوم 20 فبراير، عندما اضطرت لوفتهانزا إلى إلغاء 90% من رحلاتها.
 وتسببت الإضرابات في إصابة عمليات لوفتهانزا بالشلل في مركزيها في ميونيخ وفرانكفورت، ولكن تم إلغاء الرحلات في العديد من المطارات الأخرى أيضا. 

المصدر: د ب أ
لوفتهانزا
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