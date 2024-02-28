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مصر تعرب عن أملها بوقف إطلاق النار في غزة خلال أيام

طفل فلسطيني في طريقه للبحث عن مياه صالحة للاستخدام بغزة (أ ف ب)
29 فبراير 2024 01:22

القاهرة (الاتحاد)

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أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، عن أمله بالتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال الأيام المقبلة. وأعرب الرئيس المصري في كلمة خلال احتفالية «قادرون باختلاف» في نسختها الخامسة بالقاهرة، عن أمله التوصل خلال الأيام القادمة لوقف إطلاق النار، وأن تبدأ إغاثة حقيقية لأهالي القطاع في المجالات كافة. ونفي السيسي، أن تكون مصر أغلقت معبر رفح الحدودي الوحيد مع غزة، قائلاً: «نحرص على أن يكون منفذ رفح فرصة وسبيلاً ومساراً لتقديم المساعدات وأيضاً لإغاثة المطلوب إغاثتهم».
وأضاف: «مصر لم تغلق المعبر أبداً».
وفي السياق، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس، ضرورة ضغط الأطراف الدولية على إسرائيل لإزالة العراقيل أمام عملية إدخال المساعدات إلى قطاع غزة. 
وذكر المتحدث باسم الخارجية أحمد أبو زيد، أن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي تلقاه الوزير شكري، من اللورد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناول الأوضاع في قطاع غزة.

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