الخميس 29 فبراير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بريطانيا تدعو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

سيارة إسعاف تمر قرب إطارات مشتعلة في مخيم جنين (رويترز)
29 فبراير 2024 01:23

جنيف (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
وزير الاتصال الحكومي الأردني لـ"الاتحاد": حل الدولتين هو الخيار الاستراتيجي لحل القضية الفلسطينية
«دوي الصمت».. صرخة من قلب غزة

دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، أمس، إلى فرض عقوبات على عمليات الاستيطان التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، مؤكداً سعي حكومته في «التحرك وتسليط العقاب ضد المتورطين فيها». جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفيع المستوى في أعمال دورته الـ55 المنعقدة في جنيف التي طالب فيها بإيقاف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والمستشفيات في غزة، مؤكداً أنه «لا مكان للفلسطينيين يلجؤون إليه في ظل القصف المستمر على القطاع».
كما طالب ممثل الحكومة البريطانية السلطات الإسرائيلية بالسماح بإدخال الإعانات الإنسانية الضرورية لإنقاذ الأرواح في غزة. 
وحث الوزير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الدفع لتحقيق سلام دائم في فلسطين من خلال السعي لإيقاف التصعيد في المنطقة، مطالباً إسرائيل باحترام القانون الإنساني الدولي.

بريطانيا
فلسطين
إسرائيل
المستوطنات الإسرائيلية
المستوطنون الإسرائيليون
اللورد طارق أحمد
آخر الأخبار
علبة لنقل الطعام
الترفيه
أميركا تتوقف عن بيع مواد ضارة تستخدم لتعليب الأطعمة
اليوم 19:14
جنود أوكرانيون في موقع قتالي
الأخبار العالمية
روسيا تعلن التصدي لعملية عسكرية أوكرانية
اليوم 19:03
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
الرياضة
إنتر ميلان.. «المئوية» تنتظر «كتيبة من عالم آخر»!
اليوم 18:53
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
علوم الدار
سلطان بن أحمد القاسمي يشهد افتتاح «القمة البيئية» المصاحبة لـ«إكسبوجر»
اليوم 18:35
جانب من معرض «نيويورك الصاخبة» للمصور جان بيير
الترفيه
جان لافون يشارك عشقه لنيويورك بـ«إكسبوجر 2024»
اليوم 18:17
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©