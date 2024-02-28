بريطانيا تدعو إلى فرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين

جنيف (الاتحاد)

دعا وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا والأمم المتحدة اللورد طارق أحمد، أمس، إلى فرض عقوبات على عمليات الاستيطان التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون، مؤكداً سعي حكومته في «التحرك وتسليط العقاب ضد المتورطين فيها». جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفيع المستوى في أعمال دورته الـ55 المنعقدة في جنيف التي طالب فيها بإيقاف دائم لإطلاق النار وحماية المدنيين والمستشفيات في غزة، مؤكداً أنه «لا مكان للفلسطينيين يلجؤون إليه في ظل القصف المستمر على القطاع».

كما طالب ممثل الحكومة البريطانية السلطات الإسرائيلية بالسماح بإدخال الإعانات الإنسانية الضرورية لإنقاذ الأرواح في غزة.

وحث الوزير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على الدفع لتحقيق سلام دائم في فلسطين من خلال السعي لإيقاف التصعيد في المنطقة، مطالباً إسرائيل باحترام القانون الإنساني الدولي.