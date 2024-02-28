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«التعاون الخليجي» يطالب بإيقاف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

طفلان فلسطينيان يجلسان في سيارة محترقة بمدينة رفح (أ ف ب)
29 فبراير 2024 01:22

الرياض (الاتحاد)

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طالب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، أمس، المجتمع الدولي بإنهاء معاناة الفلسطينيين وإيقاف إطلاق النار الفوري والدائم في قطاع غزة. 
جاء ذلك خلال كلمته أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رفيع المستوى من أعمال دورته الـ 55 المنعقدة في جنيف التي شدد فيها على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مطالباً بإنهاء الاحتلال على الأراضي الفلسطينية. 
وشدد البديوي على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وندد بازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الدول تجاه القضية الفلسطينية، مؤكداً أن القدس الشرقية عاصمة لفلسطين وهي أرض فلسطينية محتلة. 
وفي السياق، جددت المملكة العربية السعودية المطالبة بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها. 
وقال وزير الإعلام السعودي سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز مساء أمس الأول، إن «المجلس تابع المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، ولاسيما التطورات في الأراضي الفلسطينية»، مجدداً المطالبة بالحد من تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة ومحيطها، وتصاعد العمليات العسكرية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.

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