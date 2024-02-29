طبيب بايدن يكشف مدى قدرة الرئيس على الاستمرار بمهامه

قال طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن الرئيس يمارس التمارين الرياضية خمسة أيام على الأقل في الأسبوع وهو "في حالة صحية تمكنه من أداء مهامه".

جاء ذلك في مذكرة الفحص البدني السنوي لبايدن الذي أظهر أنه كانت لديه قناة جذرية العام الماضي ويخضع لعلاج توقف التنفس أثناء النوم لكنه بصحة جيدة.





وكتب الدكتور كيفن أوكونور أن بايدن (81 عاماً) لا يزال يعاني من مشية متيبسة، لكنها لم تتفاقم منذ العام الماضي. ويعاني بايدن من "اعتلال الأعصاب الطرفية" في كلا القدمين والارتجاع المعدي المريئي والحساسية والتهاب في المفاصل الفقرية يتم علاجه بالأدوية.

وكتب أوكونور "يشعر الرئيس بحالة جيدة ولم يكشف الفحص الطبي هذا العام عن أي مخاوف جديدة.. لا يزال في حالة صحية تمكنه من أداء مهامه وتنفيذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي استثناءات أو مواءمات".

يتزايد الاهتمام بشأن صحة الرئيس هذا العام مع ترشحه للفوز بولاية ثانية بصفته أكبر رئيس سناً في تاريخ الولايات المتحدة.

وخضع بايدن للفحص الطبي في مستشفى عسكري بضواحي ميريلاند.