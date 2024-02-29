الجمعة 1 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

طبيب بايدن يكشف مدى قدرة الرئيس على الاستمرار بمهامه

طبيب بايدن يكشف مدى قدرة الرئيس على الاستمرار بمهامه
29 فبراير 2024 07:25

قال طبيب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إن الرئيس يمارس التمارين الرياضية خمسة أيام على الأقل في الأسبوع وهو "في حالة صحية تمكنه من أداء مهامه".
جاء ذلك في مذكرة الفحص البدني السنوي لبايدن الذي أظهر أنه كانت لديه قناة جذرية العام الماضي ويخضع لعلاج توقف التنفس أثناء النوم لكنه بصحة جيدة.

وكتب الدكتور كيفن أوكونور أن بايدن (81 عاماً) لا يزال يعاني من مشية متيبسة، لكنها لم تتفاقم منذ العام الماضي. ويعاني بايدن من "اعتلال الأعصاب الطرفية" في كلا القدمين والارتجاع المعدي المريئي والحساسية والتهاب في المفاصل الفقرية يتم علاجه بالأدوية.

أخبار ذات صلة
بايدن وترامب يفوزان بالانتخابات التمهيدية في ميشيجان
فوز ترامب على هيلي في الانتخابات التمهيدية بميشيجان

وكتب أوكونور "يشعر الرئيس بحالة جيدة ولم يكشف الفحص الطبي هذا العام عن أي مخاوف جديدة.. لا يزال في حالة صحية تمكنه من أداء مهامه وتنفيذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي استثناءات أو مواءمات".

يتزايد الاهتمام بشأن صحة الرئيس هذا العام مع ترشحه للفوز بولاية ثانية بصفته أكبر رئيس سناً في تاريخ الولايات المتحدة.
وخضع بايدن للفحص الطبي في مستشفى عسكري بضواحي ميريلاند.

المصدر: وكالات
جو بايدن
الولايات المتحدة الأميركية
آخر الأخبار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:59
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
الأخبار العالمية
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
اليوم 08:51
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
الأخبار العالمية
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
اليوم 08:46
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
الرياضة
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
اليوم 08:26
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
الرياضة
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
اليوم 08:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©