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توصية أميركية بحصول كبار السن على جرعة من لقاح كورونا بالربيع

توصية أميركية بحصول كبار السن على جرعة من لقاح كورونا بالربيع
29 فبراير 2024 08:20

وقعت مديرة المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الأربعاء، على استخدام جرعة سنوية ثانية من لقاحات كوفيد محدثة للبالغين بدءاً من سن 65 عاماً.
تأتي التوصية النهائية من المديرة ماندي كوهين بعد أن قالت مجموعة استشارية من الخبراء للمراكز الأربعاء إن الأميركيين الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً فأكثر يجب أن يحصلوا على جرعة سنوية ثانية من اللقاح في فصل الربيع، مما يعزز توصيات لهم من العام الماضي.


وقالت المراكز إن اللجنة الاستشارية لممارسات التحصين التابعة لها صوتت بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد لصالح التوصية بحصول الأميركيين الأكبر سناً على جرعة أخرى في الربيع.
وفي العام الماضي، أوصت اللجنة فقط بجرعة إضافية اختيارية لتلك الفئة العمرية.

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وقالت كوهين "معظم حالات الوفاة وحالات العلاج في المستشفيات بسبب كوفيد-19 العام الماضي كانت بين الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر. يمكن لجرعة لقاح أخرى أن توفر حماية إضافية ربما انخفضت بمرور الوقت للأشخاص الأكثر عرضة للخطر".

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
لقاح كورونا
كورونا
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