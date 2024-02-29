وزير الاتصال الحكومي الأردني لـ"الاتحاد": حل الدولتين هو الخيار الاستراتيجي لحل القضية الفلسطينية

أكد الدكتور مهند المبيضين وزير الاتصال الحكومي، الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، أن حل الدولتين ما زال ممكناً، ويجب أن يبقى ممكناً، كونه خيار العرب الاستراتيجي للوصول إلى حل ليس فقط للحرب في غزة بل للقضية الفلسطينية برمتها واستعادة المسار السياسي للسلام.





وحول الجهود الأردنية الحثيثة في سياق المساعي الرامية لإحلال السلام في المنطقة، أضاف د. المبيضين في تصريحات خاصة لمركز الاتحاد للأخبار: "نادى جلالة الملك عبد الله الثاني في جميع المحافل الدولية ولقاءاته مع زعماء العالم بضرورة التوصل إلى هذا الحل. وهنا نتحدث عن ضرورة وقف الحرب التي سببت الألم الكبير والدمار الشديد لأخوتنا الفلسطينيين، ليصبح الحديث عن الحل السياسي المقبل ممكناً".





وتابع: "إذا أرادت إسرائيل أن تنعم المنطقة بسلام عليها أن تقبل بحل الدولتين، وهو الحل الذي يقف العالم إلى جانبه وينادي به، وهنا أعيد التأكيد أن جلالة الملك قاد جهوداً كبيرة، وجال العالم لإقناعه بضرورة وقف آلة القتل الإسرائيلية والجلوس إلى طاولة المفاوضات والقبول بحل الدولتين لينعم الفلسطينيون بحقهم في دولتهم على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وليعم الازدهار المنطقة بأكملها".



اقرأ أيضاً.. «دوي الصمت».. صرخة من قلب غزة





وشدد المبيضين على أن الحرب على غزة أظهرت للعالم ضرورة إعادة النظر في آلية عمل مجلس الأمن الدولي، لاسيما في ضوء ضعف استجابته للطلبات والمقترحات التي قدمت له من الوفود العربية وغير العربية، فيما يتعلق بوقف الحرب واتخاذ قرارات فاعلة، سواء باقتراح المجموعة العربية، أو ما قدمته روسيا وكندا والصين.





وأضاف: "عندما رأت المجموعة العربية ضعف إرادة مجلس الأمن ذهبت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة وأخذت قراراً منها بأغلبية ساحقة، ورغم أنه قرار غير ملزم لكنه كان أضعف الإيمان في موضوع العمل الدولي، وهذا ما يظهر الحاجة لإعادة النظر في منظومة اتخاذ القرار في مجلس الأمن الدولي".