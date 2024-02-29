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قتيل ومصابون جراء تحطم طائرة بالنرويج

قتيل ومصابون جراء تحطم طائرة بالنرويج
29 فبراير 2024 11:50

قالت الشرطة النرويجية، اليوم الخميس، إن شخصاً لقي حتفه وأصيب خمسة آخرون عندما تحطمت طائرة هليكوبتر في المحيط قبالة غرب النرويج.

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وأوضح مسؤولون أن الطائرة سيكورسكي إس-92 التي تشغلها شركة بريستو النرويجية كانت في مهمة تدريب على البحث والإنقاذ أمس الأربعاء عندما وقع الحادث.

وذكرت الشرطة في بيان، اليوم الخميس، أن أفراد الإنقاذ انتشلوا الأشخاص الستة الذين كانوا على متن الطائرة من البحر، إلا أنه تم الإعلان لاحقاً عن وفاة أحدهم في المستشفى.
وأضافت الشرطة أن إصابة أحد الناجين طفيفة، فيما تتفاوت إصابات الأربعة الآخرين.

ولم يعرف على الفور سبب الحادث. وقالت شركة سيكورسكي، التي صنعت الطائرة، أمس الأربعاء إن السلامة هي أولويتها القصوى وإنها مستعدة لدعم التحقيق.


المصدر: وكالات
النرويج
تحطم طائرة
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