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المستشار الألماني يزور دريسدن قبل انتخابات مهمة

المستشار الألماني يزور دريسدن قبل انتخابات مهمة
29 فبراير 2024 13:24

من المقرر أن يقوم المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الخميس، بزيارة لمدينة دريسدن، عاصمة ولاية ساكسونيا. وتأتي الزيارة قبل ستة أشهر من انتخابات الحكومة الإقليمية للولاية ساكسونيا.
 وسوف يزور المستشار شولتس في الصباح شركة ألبه فلوجتسويجفركه المتخصصة في تحويل طائرات الركاب إلى طائرات شحن، تعمل لمصلحة خطوط طيران في مختلف أنخاء العالم . 

 وسيتوجه شولتس بعد ذلك إلى جلاسهوته، القريبة من دريسدن، لزيارة شركة نوموس لصناعة الساعات، وهي مشهورة بساعاتها الميكانيكية. وبعد الظهر، يعتزم شولتس العودة إلى دريسدن ليلتقي أشخاصاً ضالعين في مشروع قطار الديمقراطية بالمدينة. 

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وبالتعاون مع شركة النقل العام في دريسدن، تقوم الرابطة التي تحمل نفس الاسم بتحويل الترام بانتظام إلى مكان للنقاش، حيث تعقد النقاشات الخاضعة، للإشراف بانتظام في آخر مقصورة من ترام يتحرك. 

  وفي المساء، يلتقي شولتس مع الجمهور بمركز كرافتفركه ميته الثقافي القريب من وسط المدينة.

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
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