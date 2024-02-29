بوتين يحذّر من اندلاع حرب نووية

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، من احتمال اندلاع حرب نووية في حال أرسلت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) جنودها إلى أوكرانيا. وقال بوتين، في خطابه السنوي إلى الأمة حول حالة الاتحاد، إن الجيش الروسي، الذي يحقق مكاسب ميدانية في أوكرانيا، عزّز قدراته القتالية وهو يتقدم «بثقة» عبر جبهات مختلفة في أوكرانيا، مؤكدا أن «القوات المسلحة لن تتراجع ولن تفشل ولن تخون».

وعلّق الرئيس الروسي على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي تحدّث في وقت سابق من هذا الأسبوع، عن إمكان إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وقال «تحدّثوا (الغربيون) عن إمكان إرسال وحدات عسكرية غربية إلى أوكرانيا (...) لكن تبعات هذه التدخلات ستكون مأسوية».

وأضاف بوتين، خلال الخطاب الذي ألقاه أمام مجلسي البرلمان بحضور ألف شخص من ممثلي من قطاعات السياسة والتجارة والثقافة والدين «عليهم (الغربيون) أن يدركوا، في نهاية المطاف، أن لدينا أيضا أسلحة قادرة على إصابة أهداف على أراضيهم. كل ما يبتكره الغرب يخلق خطرا فعليا لنزاع باستخدام الأسلحة النووية. وبالتالي، القضاء على الحضارة».

ووصف، في نفس الوقت، الحديث عن نية روسيا مهاجمة الغرب بأنها «هراء».

وأوضح بوتين، في خطابه الذي ألقاه في العاصمة موسكو، «ازدادت القدرات القتالية للقوات المسلحة الروسية بشكل كبير. إنها تتقدّم بثقة عبر عدد من الجبهات»، معربا عن اعتقاده أن «الأغلبية المطلقة للشعب الروسي» تدعم جيش بلادها.

وتابع «حافظنا على وحدة البلاد، لم نسمح بتمزّقها».

وأكد أن روسيا سوف تعزز من أسطولها الغربي بسبب ما عتبر أنه خطر محتمل ناجم عن توسع حلف الناتو.

ولفت بوتين إلى أن روسيا «مستعدة للحوار» مع الولايات المتحدة حول مسائل «الاستقرار الاستراتيجي».