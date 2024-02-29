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روسيا تعلن التصدي لعملية عسكرية أوكرانية

جنود أوكرانيون في موقع قتالي
29 فبراير 2024 19:03

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، صدّ محاولة إنزال لقوات خاصة من أوكرانيا، مؤكدة القضاء على "ما يصل الى 25 عسكرياً" وأسر جندي واحد.
وأفادت الوزارة، في بيان، أن القوات الروسية "قضت على مجموعة تخريب أوكرانية... حاولت القيام بإنزال مستخدمة زوارق سريعة" في البحر الأسود، مقابل منطقة خيرسون.
وأضافت أنه في نهاية الاشتباك "دمِّرت أربعة زوارق تابعة لمجموعة الإنزال وأُغرقت فيما عاد زورق خامس أدراجه".
بدوره، أفاد الجيش الروسي بأن "خسائر أوكرانيا ارتفعت إلى 25 عسكرياً أوكرانياً. وأسر جندي".
كذلك، قالت القوات الخاصة الأوكرانية، في بيان صدر ليل الأربعاء الخميس، إن مقاتلين تابعين لها "ماتوا أبطالاً أثناء مهمة قتالية" من دون تقديم تفاصيل إضافية.
وأضاف أن الجزء الأكبر من المجموعة "انسحب" بعد قيامه "بمهمة خاصة".
وتحاول القوات الأوكرانية، منذ أشهر، عبور نهر دنيبرو الواقع في منطقة خيرسون.
وتمكّنت من تأمين رأس جسر حول قرية "كرينكي" الواقعة شمال المنطقة التي نفّذت فيها محاولة الإنزال، لكن محاولات التقدم باءت بالفشل بعد صدّها من القوات الروسية.

 

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المصدر: وكالات
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أوكرانيا
عملية عسكرية
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