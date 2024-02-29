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أوكرانيا تعلن إسقاط مقاتلات روسية

مقاتلة سوخوي روسية
29 فبراير 2024 19:37

أكدت القوات الجوية الأوكرانية إسقاط ثلاث قاذفات مقاتلة روسية، اليوم الخميس، ليصل عدد الطائرات العسكرية الروسية التي أعلنت كييف أنها دمرتها خلال أسبوعين إلى 13.
وأعلن قائد الجيش الأوكراني الجنرال أولكسندر سيرسكي، على تطبيق " تلغرام"، أن أول طائرة قاذفة من طراز سوخوي سو-34 أُسقطت بعيد منتصف ليل الأربعاء الخميس، ثم أُسقطت طائرتان أخريان صباح اليوم الخميس بالقرب من "أفدييفكا" في شرق البلاد وبالقرب من "ماريوبول" في الجنوب.
وتزايدت إعلانات كييف تدمير مثل هذه الطائرات في الأيام الأخيرة.
ويعتقد بعض الخبراء أن أوكرانيا ربما نقلت أحد أنظمة الدفاع الجوي الأميركية الصنع من طراز "باتريوت"، والتي كانت تستخدمها لحماية العاصمة كييف، إلى خط الجبهة حيث تتعرض القوات الأوكرانية لقصف مكثف من طائرات روسية خصوصاً في الشرق.
وفقاً لسجلات القوات الجوية على تطبيق "تلغرام"، أسقطت أوكرانيا، منذ 17 فبراير الجاري، 10 قاذفات من طراز سو-34 ومقاتلتين من طراز سو-35 وطائرة كشف ومراقبة من طراز إيه-50 تُستخدم في تنسيق ضربات جوية روسية ضد أوكرانيا وتم إسقاطها باستخدام نظام إس-200، بحسب كييف.
ولم تدل السلطات العسكرية الروسية بأي تعليق بشأن هذا الأمر.

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المصدر: وكالات
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مقاتلات روسية
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