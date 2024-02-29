الجمعة 1 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ولاية تستبعد ترامب من قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية

دونالد ترامب
29 فبراير 2024 20:38

أمرت قاضية في ولاية إيلينوي الأميركية باستبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية على خلفية دوره في هجوم السادس من يناير 2021 على مبنى الكونجرس الأميركي (الكابيتول).
يأتي القرار، الصادر عن القاضية  تريسي بورتر في دائرة مقاطعة "كوك" بعد إجراءات مشابهة في عدة ولايات بينها حكم صدر في ولاية كولورادو ورفع إلى المحكمة الأميركية العليا.
ويتعيّن على القضاة التسعة النظر في مسألة إن كان ترامب، الأوفر حظاً لنيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري، غير مؤهل للترشح في الانتخابات التمهيدية لحزبه في كولورادو نظراً إلى تورطه المفترض في الهجوم السادس من يناير 2021 من قبل أنصاره على الكابيتول.
وفي وقت سابق هذا الشهر، أشارت المحكمة العليا إلى أنها تشكك في الحكم الصادر في كولورادو.
وندد ترامب بالقرار الصادر في إيلينوي واعتبر بأنه مدفوع سياسياً وغير منصف.
وأفادت حملة ترامب بأن "المجموعات التي تشكل واجهة للديمقراطيين تواصل محاولاتها التدخل في الانتخابات وحرمان الرئيس ترامب من مكانه الصحيح على بطاقات الاقتراع"، متعهّدة بتقديم استئناف ضد الحكم.
وجمّدت القاضية قرارها حتى الجمعة لإفساح مجال للاستئناف.
وقالت حملة ترامب "في الأثناء، ما زال الرئيس ترامب على قائمة المرشحين في إيلينوي ويتصدر الاستطلاعات وسيعيد لأميركا عظمتها".
وستجري كولورادو وأكثر من عشر ولايات أخرى انتخاباتها لتسمية المرشح الرئاسي في الخامس من مارس المقبل وهو يوم يعرف بـ"الثلاثاء الكبير" فيما يتوقع صدور قرار المحكمة العليا قبل هذا الموعد.

أخبار ذات صلة
بايدن وترامب يفوزان بالانتخابات التمهيدية في ميشيجان
فوز ترامب على هيلي في الانتخابات التمهيدية بميشيجان
المصدر: وكالات
دونالد ترامب
انتخابات تمهيدية
انتخابات الرئاسة الأميركية
ولاية إيلينوي الأميركية
آخر الأخبار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:59
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
الأخبار العالمية
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
اليوم 08:51
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
الأخبار العالمية
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
اليوم 08:46
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
الرياضة
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
اليوم 08:26
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
الرياضة
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
اليوم 08:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©