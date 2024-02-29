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ألمانيا تعثر على "أسلحة ثقيلة" في شقة تابعة لجماعة إرهابية

الشرطة الألمانية تفتش شقة عاشت فيها الإرهابية الهاربة
29 فبراير 2024 21:15

أعلن الادعاء العام الألماني العثور على "أسلحة حربية ثقيلة"، خلال تفتيش شقة في العاصمة برلين قبض فيها يوم الاثنين الماضي على دانييلا كليته، الإرهابية اليسارية المتطرفة السابقة في جماعة الجيش الأحمر "آر أيه إف". 
وعثر في الشقة على أسلحة نارية ومخازن رصاص وذخيرة كما أزال خبراء قنبلة يدوية. وخُزِّن جسم آخر، يحتمل أن يكون خطيرا، داخل صندوق أمان في سيارة. 
وذكرت تقارير صحفية أن أشياء أخرى عثر عليها لاحقا، من دون الكشف عن طبيعتها. 
 وظلت كليته، البالغة 65 عاما، هاربة منذ 30 عاما وكانت تعيش بهوية مزيفة بوسط العاصمة الألمانية. وما زال زميلاها بوركهارد جارفيج وإرنست فولكر شتاوب فارين.  
تأسست جماعة الجيش الأحمر في عام 1968 على يد المتطرفين اليساريين أندرياس بادر وجودرون إنسلين وأولريكه ماينهوف، وكان أعضاؤها نشطين حتى حقبة تسعينيات القرن الماضي. 
وكانت الجماعة تعرف أيضا باسم "عصابة بادر ماينهوف". 
وبررت الجماعة هجماتها، التي قتل فيها أكثر من 30 شخصا، بالسعي لتدمير النظام الاجتماعي الرأسمالي.  

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المصدر: د ب أ
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منظمة إرهابية
أسلحة
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