«التعاون الخليجي» يعقد الأحد المقبل اجتماعه الوزاري الـ159

الرياض (الاتحاد)

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي أمس، أن اجتماع المجلس الوزاري الـ 159 لمجلس التعاون سيعقد يوم الأحد القادم في مدينة الرياض، إضافة إلى اجتماعات مع الأردن ومصر والمغرب كل على حدة.

وقال البديوي في بيان صحفي إن الاجتماع الـ 159 سيعقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد آل ثاني رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، وسيبحث عدداً من التقارير. وأضاف أن الاجتماع سيبحث أيضاً المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية التي تشهدها المنطقة.