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بوتين: مستعدون للحوار مع واشنطن بشأن الاستقرار الاستراتيجي

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
1 مارس 2024 01:06

موسكو (الاتحاد)

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال خطابه السنوي أمام البرلمان أن موسكو مستعدة للدخول في حوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي، لكنه أكد على رفض أي محاولات لإجبار بلاده على الدخول في مثل هذه المحادثات.
وذكر بوتين أن روسيا استخدمت أنظمة أسلحة متقدمة، بما في ذلك صواريخ زيركون الفرط صوتية، وأنها تتمتع بالتفوق العسكري في أوكرانيا.
وأعرب بوتين عن اعتقاده بأن أغلبية صريحة من الروس تدعم العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك خلال خطاب حالة الأمة الذي ألقاه قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل. 
ولفت بوتين إلى أن جنوده الذين يقاتلون على الجبهة في أوكرانيا لن يتراجعوا وسوف ينتصرون، بعد أكثر من عامين من الصراع، وقال: «القوات المسلحة لن تتراجع ولن تفشل».
ووجه بوتين الشكر للمواطنين والشركات لدعم الصراع ووقف دقيقة حداد خلال خطابه على الجنود الذين سقطوا. وذكر بوتين النواب بأن 2024 هي الذكرى السنوية العاشرة لضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا. وقال إن البلاد فخورة بما حققته في ضم القرم، مضيفاً: «معاً يمكننا تحقيق كل شيء». 

فلاديمير بوتين
روسيا
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