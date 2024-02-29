بدء محاكمة مشتبه بهم في هجوم إرهابي في فرنسا

بعد أكثر من خمس سنوات من الهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ في شمال شرق فرنسا، بدأت محاكمة أربعة مشتبه بهم في تقديم المساعدة للمنفذ أمام محكمة محلفين في العاصمة باريس اعتباراً من الخميس.

وقتل خمسة أشخاص وأصيب 11 آخرون في الهجوم.

ويقال إن المتهمين ساعدوا في توفير الأسلحة لمنفذ الهجوم.

وهاجم شريف شيكات (29 عاماً) أشخاصاً بسلاح ناري وسكين كبير في أزقة وساحات المدينة في صخب وضجيج، ما قبل عيد الميلاد مساء يوم 11 ديسمبر 2018.

وحاول العديد من رجال الشرطة إيقاف منفذ الهجوم خلال اهتياجه الدموي في المدينة، حيث عم الشوارع الهلع.

وتبادل المنفذ إطلاق النار مع قوات عسكرية أرسلت لحماية سوق عيد الميلاد. وتمكن شيكات في البداية من الفرار في سيارة أجرة. وبعد يومين، وبعد مطاردة في منطقة الحدود الفرنسية- الألمانية، قتل في تبادل لإطلاق النار مع ضباط في حي "نيودورف" في ستراسبورغ.

من المقرر أن تستمر المحاكمة في باريس حتى 5 أبريل. ويواجه المتهمون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة.