الجمعة 1 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء محاكمة مشتبه بهم في هجوم إرهابي في فرنسا

رسم يمثل المشتبه بهم أمام المحكمة
1 مارس 2024 00:13

بعد أكثر من خمس سنوات من الهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورغ في شمال شرق فرنسا، بدأت محاكمة أربعة مشتبه بهم في تقديم المساعدة للمنفذ أمام محكمة محلفين في العاصمة باريس اعتباراً من الخميس. 
وقتل خمسة أشخاص وأصيب 11 آخرون في الهجوم. 
ويقال إن المتهمين ساعدوا في توفير الأسلحة لمنفذ الهجوم. 
وهاجم شريف شيكات (29 عاماً) أشخاصاً بسلاح ناري وسكين كبير في أزقة وساحات المدينة في صخب وضجيج، ما قبل عيد الميلاد مساء يوم 11 ديسمبر 2018.
 وحاول العديد من رجال الشرطة إيقاف منفذ الهجوم خلال اهتياجه الدموي في المدينة، حيث عم الشوارع الهلع. 
وتبادل المنفذ إطلاق النار مع قوات عسكرية أرسلت لحماية سوق عيد الميلاد. وتمكن شيكات في البداية من الفرار في سيارة أجرة. وبعد يومين، وبعد مطاردة في منطقة الحدود الفرنسية- الألمانية، قتل في تبادل لإطلاق النار مع ضباط في حي "نيودورف" في ستراسبورغ.
من المقرر أن تستمر المحاكمة في باريس حتى 5 أبريل. ويواجه المتهمون أحكاماً بالسجن لمدد طويلة. 

أخبار ذات صلة
عشرات القتلى بهجومين إرهابيين على مسجد وكنيسة في بوركينا فاسو
عشرات القتلى بهجمات إرهابية في بوركينا فاسو
المصدر: د ب أ
هجوم إرهابي
اعتداء ستراسبورغ
محاكمة
آخر الأخبار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
علوم الدار
أقل درجة حرارة سجلت على الدولة اليوم
اليوم 08:59
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
الأخبار العالمية
قرار بمنح تعويضات لضحايا ثوران بركان نيوزيلندا
اليوم 08:51
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
الأخبار العالمية
أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
اليوم 08:46
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
الرياضة
بنزيمة خارج «قمة» الاتحاد والهلال
اليوم 08:26
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
الرياضة
النصر يسقط في فخ «قبل الأخير» أمام عيون «الدون»!
اليوم 08:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©