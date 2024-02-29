وفاة 10 أطفال في غزة جراء سوء التغذية

غزة (الاتحاد)

أعلن مسؤول طبي فلسطيني في قطاع غزة، أمس، وفاة 10 أطفال في مستشفى «كمال عدوان» شمالي القطاع بسبب سوء التغذية، مما يرفع عدد الوفيات منذ الثلاثاء، إلى 13 طفلاً. وقال المسؤول الطبي، إن 10 أطفال فارقوا الحياة في المستشفى بشمال قطاع غزة بسبب سوء التغذية.

وفي بيان له، أمس، قال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية: «عدد الضحايا جراء الجوع يتزايد، خصوصاً بين الأطفال، وهناك أعداد من الأطفال في العناية المركزة مهددون بالوفاة جراء الجوع».

وتابع: «يعرقل الجيش الإسرائيلي جهود جميع المنظمات الإنسانية، ويتعنت في طلب المنظمات الدولية إدخال المساعدات».

ولفت إلى أن «المنظومة الصحية في شمال غزة عاجزة تماماً، خصوصاً بعد توقف مستشفى كمال عدوان». وأمس الأول، أعلن القدرة، ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة من الأطفال إلى 6، بعد وفاة طفلين في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة، نتيجة الجفاف وسوء التغذية. وفي 19 فبراير الجاري، حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» من أن الارتفاع الحاد في سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في قطاع غزة يشكل «تهديداً خطيراً» على صحتهم، خاصة مع استمرار الحرب.