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السعودية وفرنسا تؤكدان ضرورة وقف إطلاق النار في غزة

تصاعد الدخان جراء القصف على غزة (أ ف ب)
1 مارس 2024 01:05

الرياض (الاتحاد)

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تحذيرات من مخاطر تهدد حياة المواليد الجدد في غزة

شددت السعودية وفرنسا على «الحاجة الملحة» للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتيح حماية المدنيين ودخول المساعدات الطارئة. 
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان، أمس، إن ذلك جاء في اتصال هاتفي بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وقال البيان: «إن الجانبين شددا على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة يضمن حماية جميع المدنيين ودخول المساعدات الطارئة على نطاق واسع وإطلاق سراح جميع الأسرى». وجدد ماكرون معارضة فرنسا الصارمة للهجوم على مدينة رفح، مؤكداً أنه «لا يمكن أن يؤدي إلا إلى كارثة إنسانية». وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية قال ماكرون: «إن فرنسا في حالة تأهب كامل وتواصل مع شركائها تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة». وأعرب عن استعداد فرنسا للعمل إلى جانب السعودية لوقف انتشار الصراع في المنطقة والعمل على تهيئة الظروف لتحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط. 

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