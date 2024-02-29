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لافروف: قيام دولة فلسطينية السبيل الوحيد لإحلال السلام في المنطقة

مخيم مؤقت للنازحين في مدينة رفح (رويترز)
1 مارس 2024 01:05

موسكو (وكالات)

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أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن قيام دولة فلسطينية السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم في منطقة الشرق الأوسط.
وقال لافروف، خلال لقاء مع المشاركين في الاجتماع الفلسطيني الذي افتتح في موسكو: «ما يحدث في غزة يؤكد بشكل واضح ما حذّرنا منه جميع شركائنا في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة، إن تكرار المواجهات الواسعة النطاق واندلاع العنف في المنطقة سيتكرر حتماً، حتى نتمكن معاً من خلال جهود مشتركة من معالجة السبب الجذري لهذا الصراع الطويل الأمد».
وأضاف: «يكمن الحل في إقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، ويجب أن يمارس الفلسطينيون حقهم في إقامة دولة داخل حدود عام 1967، عاصمتها القدس الشرقية».
وتابع: «هذا المسار عادل للطرفين ويستند إلى القانون الدولي، وهو وحده الذي يمكن أن يؤدي إلى سلام دائم في المنطقة».

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