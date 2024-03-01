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أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة

أميركا: مشروع قانون يحول دون إغلاق الحكومة
1 مارس 2024 08:46

 وافق مجلس الشيوخ الأميركي ذو الأغلبية الديمقراطية أمس الخميس، على مشروع قانون إنفاق مؤقت قصير الأجل لتجنب إغلاق الحكومة جزئيا، بعد أن دعمه مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون، وذلك قبل أقل من 36 ساعة من بدء نفاد التمويل.
وسيذهب بعد ذلك مشروع القانون، الذي أقره مجلس الشيوخ بأغلبية 77 صوتاً مقابل 13 صوتا من الحزبين، إلى مكتب الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه ليصبح قانوناً.
وستحدد مواعيد نهائية لتمويل جزء من الحكومة بحلول الثامن من مارس والجزء الآخر بحلول 22 مارس .
وقال بايدن في بيان إن هذا القرار خبر جيد للأميركيين لأنه يتجنب إغلاقاً له آثار سلبية، لكنه أضاف "هذا حل قصير المدى، وليس حلا طويل المدى".

 

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