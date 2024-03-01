رئيس كوريا الجنوبية يدلي بتصريحات بشأن التوحيد مع الشمال

حض الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك-يول، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي على دعم "جهود توحيد" بلاده مع كوريا الشمالية.

وشهدت العلاقات بين الكوريتين حالة من الجمود مع قيام بيونغ يانغ بتسريع برامجها لتطوير الأسلحة.

ونادرا ما ناقش يون موضوع التوحيد منذ توليه منصبه في عام 2022.

وقال في احتفال "جهودنا التوحيدية يجب أن تصبح مصدر أمل ومنارة لشعب كوريا الشمالية".

وأضاف "علينا أن نجتمع معاً على طريق يؤدي، في نهاية المطاف، إلى توحيد" شبه الجزيرة الكورية، مشدداً على أن المجتمع الدولي "يجب أن يحشد قوته بطريقة مسؤولة".

وأكد يون على أن تحسين العلاقات مع طوكيو يساعد في مواجهة التهديدات العسكرية المتزايدة لكوريا الشمالية.

وقال يون إن "التعاون الأمني بين البلدين (اليابان وكوريا الجنوبية) ضد التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية تم تعزيزه بشكل أكبر".

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة الزعيم الكوري الشمالي التي تتمتع بنفوذ، الشهر الماضي، إن بلادها ستكون منفتحة على تحسين العلاقات مع طوكيو، حتى أنها ألمحت إلى دعوة محتملة في المستقبل إلى بيونغ يانغ للرئيس الوزراء الياباني.

وجاءت تصريحاتها بعد أن قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أو، في ديسمبر الماضي، إنه لن يسعى بعد الآن إلى مصالحة أو إعادة التوحيد مع الجنوب.

وأجرت كوريا الشمالية هذا العام تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود البحرية المتنازع عليها، مما دفع كوريا الجنوبية إلى إجراء تدريبات مضادة وأوامر إخلاء في جزيرتين.

كما أعلنت كوريا الشمالية المسلحة نوويا أن كوريا الجنوبية "عدوها الرئيسي" وهددت بالحرب إذا تعدى الجنوب "حتى على 0,001 ملم" من الأرض.

ورد يون بأن طلب من جيشه "الرد أولا، والإبلاغ لاحقا" إذا استفزته بيونغ يانغ، مؤكدا أن بلاده سترد "بشكل كثيف وحاسم" في حال وقوع هجوم.

وأغلقت كوريا الشمالية المعزولة الوكالات المخصصة لتعزيز إعادة التوحيد وتعزيز التواصل مع سيول.

وقال يون الجمعة إن "انتهاكات حقوق الإنسان، التي يرتكبها نظام كوريا الشمالية، تنكر القيم العالمية للإنسانية".

واتهم يون الحكومة في كوريا الشمالية بالرغبة في تصعيد الاستفزازات قبل انتخابات 10 أبريل المقرر إجراؤها في بلاده.