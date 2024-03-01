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مزارعون غاضبون يقطعون طرقاً حيوية في فرنسا

مزارعون يغلقون قوس النصر الشهير في باريس
1 مارس 2024 18:48

اعتقلت الشرطة الفرنسية، 66 شخصاً صباح اليوم الجمعة، بعدما أغلق مزارعون الطريق المؤدية إلى قوس النصر الشهير في العاصمة باريس بشكل غير متوقع، ممّا أدّى إلى تعطيل حركة المرور لفترة وجيزة بحُزم القش والجرارات.
وقال أكسل ماسون، وهو مربي ماشية "جئنا هذا الصباح لوضع إكليل من الزهور على قوس النصر تكريماً لجميع المزارعين الذين يقدمون على الانتحار".
وأضاف "الحكومة لم تسمعنا بعد".
وتمركزت سيارات الشرطة عند أسفل النصب التذكاري، بينما كانت حركة المرور في الجزء الآخر من الشارع متوقّفة. 
في الوقت نفسه، نُفّذت تحرّكات أخرى بالقرب من باريس، حيث أغلقت أربعة جرارات مخرجاً من طريق دائري، بينما تمركزت أخرى عند مدخل آخر لهذا الشارع المحيط بالعاصمة، وفقاً للشرطة.
وقال المصدر ذاته إنّ "قافلة من الجرارات في طريقها إلى قصر فرساي" الشهير على بعد عشرات الكيلومترات من باريس، حيث ستنتظرها قوة من الشرطة.
ويتظاهر المزارعون، منذ عدة أسابيع، في دول عدة من الاتحاد الأوروبي مطالبين بتحسين دخلهم والحماية من المنافسة التي يتعرضون لها من دول خارج التكتل.
وخرجت مظاهرات في فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا وبولندا وإسبانيا والبرتغال واليونان وقبرص.

 

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المصدر: آ ف ب
قوس النصر
باريس
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