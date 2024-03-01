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إصابات جراء عملية دهس بسيارة في بولندا

الإسعاف والشرطة في مسرح عملية الدهس في بولندا
1 مارس 2024 20:24

أصيب 17 شخصاً، بينهم ثلاثة قاصرين، بجروح، اليوم الجمعة، عندما دهست سيارة عددا من الأشخاص في ممر للمشاة في مدينة "ستيتين" بشمال غرب بولندا، على ما أفاد مسؤولون أكدوا أن الحادث غير مرتبط بالإرهاب.
وقال  آدام رودافسكي حاكم المنطقة لصحافيين "لدينا حاليا 17 جريحا بينهم ثلاثة قاصرين وشخصان إصابتهما حرجة".
وأضاف "أوقف الشخص الذي تسبب بالحادث"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل.
وقال  بافل بانكاو الناطق باسم الشرطة إن السائق رجل بولندي يبلغ 33 عاما، مؤكدا أن الحادث "ليس عملا إرهابيا".
بحسب التحقيقات الأولية، دهست السيارة المسرعة حشد المارة في وسط "ستيتين" قبل أن تصطدم بثلاث سيارات أخرى.

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المصدر: آ ف ب
بولندا
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