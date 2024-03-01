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مقتل جندي بهجوم إرهابي في العراق

جنود من الجيش العراقي خلال مطاردة داعش (أرشيفية)
1 مارس 2024 22:52

قالت وزارة الدفاع العراقية، إن جندياً لقي حتفه وأصيب أربعة آخرون بعد أن انفجرت قنبلة زرعت على جانب طريق بالقرب من دورية للجيش شمالي العاصمة بغداد اليوم الجمعة.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الهجوم وقع في بلدة «الطارمية» على بعد 25 كيلومتراً شمالي بغداد.
وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، في بيان، مسؤوليته عن الهجوم قائلاً، إنه قتل جندياً وأصاب تسعة آخرين.
وقال بيان الوزارة، إن وزير الدفاع ثابت العباسي ذهب إلى المنطقة التي وقع فيها الحادث وأمر بإجراء تحقيق.
وعلى الرغم من هزيمته في عام 2017، تنفّذ فلول التنظيم المتشدد، من حين لآخر، عمليات ضد المدنيين والقوات الحكومية في العراق.

 

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