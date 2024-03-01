باتيلي: اجتماع تونس لا يلبي طموح الليبيين

حسن الورفلي (بنغازي)

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي، إن اجتماع أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الذي عقد في تونس، خلال وقت سابق، لا يلبي طموح الليبيين في جمع كل الأطراف معا.

جاء ذلك، في رسالة وجهها باتيلي لشخصيات ليبية من مجلسي النواب والأعلى للدولة، أمس، تعقيبا على الاجتماع.

والأربعاء، تمسكت 120 شخصية ليبية من المجلسين، خلال اجتماع تشاوري في تونس بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي طال انتظارها، وفقا للقوانين الانتخابية التي لا تزال محل الخلاف بين المجلسين.

وأوضح باتيلي: «رغم أن الاجتماع لا يلبي هذا الطموح بسبب طبيعته الثنائية والتحفظات التي أبدتها بعض الأطراف، فإنه قد يكون خطوة في الاتجاه الصحيح، شريطة أن تصدق النوايا، وأن توضع المصالح العليا لليبيا أولا، وأن يتم ترك الحسابات الضيقة جانباً».

وأضاف: «يجب أن نسلّم بأنه لا يمكن لاجتماعكم هذا أن يكون بديلا لحوار أوسع بمشاركة أكبر وجدول أعمال أكثر شمولا».

واتفق المجتمعون في تونس على تشكيل حكومة وطنية جديدة تعمل على إنجاز الاستحقاق الانتخابي، في الوقت الذي يؤكد فيه رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، أنه لن يتنحى عن منصبه إلا بعد إجراء انتخابات وفق «قوانين عادلة» تشرف عليها حكومته.