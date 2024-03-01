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45 قتيلاً وعشرات المصابين بحريق هائل في دكا

خلال محاولات إخماد الحريق
2 مارس 2024 01:19

دكا (وكالات)

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قال وزير الصحة البنغلاديشي، سامانتا لال سين، أمس، إن ما لا يقل عن 45 شخصاً قتلوا وأصيب العشرات إثر اندلاع حريق هائل في مبنى مكون من 6 طوابق بالعاصمة دكا.  وذكر سين، في مؤتمر صحفي تناقلته وسائل الإعلام المحلية، أن المستشفيات تعالج 22 شخصاً مصابين بحروق وأنهم في حالة حرجة. 
بدورها، أعربت رئيسة الوزراء البنغلاديشية الشيخة حسينة، في بيان، عن حزنها إزاء الحادث، موضحةً أنها أمرت المسؤولين بتقديم العلاج العاجل للجرحى.  ورجحت سلطات الإطفاء أن تسرب غاز أو موقد قد يكون السبب في الحريق الذي انتشر بسرعة بعد اندلاعه في مطعم ولم تتم السيطرة عليه إلا بعد ساعتين من الجهود التي بذلتها 13 وحدة من رجال الإطفاء.  وأكدت السلطات، أن العمل ما زال جارياً لإزالة الأنقاض والركام، مبينةً أن رجال الإطفاء استخدموا الرافعات لإنقاذ الناس من المبنى المحترق.  ووفقاً للتقارير الطبية لقي معظم القتلى حتفهم نتيجة الاختناق، بينما قتل الآخرون أثناء قفزهم من المبنى الذي يضم أيضاً بعض محلات الملابس والهواتف المحمولة. 
وأعلنت الحكومة البنغلاديشية تشكيل لجنة من 5 أعضاء للتحقيق في الحادث.

بنغلاديش
دكا
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