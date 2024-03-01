سفراء «اللجنة الخماسية» يؤكدون ضرورة انتخاب رئيس جديد للبنان

بيروت (الاتحاد)

أكد سفراء «اللجنة الخماسية العربية الدولية» أمس، ضرورة انتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت نظراً للظروف التي يمر بها والمنطقة ما يحتم إنجاز هذا الاستحقاق.

جاء ذلك، خلال اجتماع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي مع سفراء «اللجنة الخماسية»، السعودية وليد بخاري وفرنسا هيرفيه ماغرو وقطر الشيخ سعود آل ثاني ومصر علاء موسى والولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون. وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة في بيان أن ميقاتي أشاد بجهود أعضاء اللجنة في العمل على توحيد الرؤى من أجل انتخاب رئيس جديد للبنان، مثمناً حرص الدول الخمس على استقرار لبنان وأمنه.

بدوره، أكد سفير مصر بعد الاجتماع في تصريح للإعلاميين «التزام الدول الخمس بتقديم كل المساعدة والتسهيلات طالما شعرنا بأن الالتزام والإرادة موجودة بالفعل من جانب القوى السياسية اللبنانية وهو ما لمسناه في الفترة الماضية». وأضاف، أن «اللجنة ستعمل في الفترة المقبلة على تأمين الوصول إلى موقف واحد وخارطة طريق لاستكمال الاستحقاق الخاص بانتخاب رئيس للجمهورية اللبنانية»، مشيراً إلى إمكانية إجراء محادثات ولقاءات مع مختلف القوى السياسية في هذا الإطار.

وقال السفير المصري، إن «ما يحصل في غزة يجب أن يكون دافعاً أكبر للبنان للانتهاء من عملية انتخاب رئيس للجمهورية وأن ما ستشهده المنطقة من تحديات والتزامات توجب أن يكون في لبنان رئيس يتحدث باسمه».

وشدد على أن دور اللجنة يتمثل في تهيئة الأجواء والخروج بالتزام واضح من القوى السياسية التي لديها رغبة حقيقية في إنهاء هذا الأمر.

وعقد البرلمان اللبناني 12 جلسة حتى منتصف العام الماضي من دون أن يتمكن من انتخاب رئيس جديد بسبب عدم اتفاق القوى السياسية حول أسم للرئاسة.