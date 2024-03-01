واشنطن: قيود إسرائيل في الضفة الغربية تهدد بإثارة صراع إقليمي

واشنطن (وكالات)

نددت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، بحجب إسرائيل لتصاريح العمل ومنع سفر الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة، قائلة، إن الإجراءات تضر بالجانبين وتهدد بإثارة صراع إقليمي أوسع نطاقاً.

وقالت الوزيرة خلال مقابلة مع «رويترز»: «لا نريد أن نرى الصراع يمتد إلى مناطق أخرى، إسرائيل صديقة ونتحدث معها بانتظام، إذا رأينا شيئاً يقلقنا، نخبر شركاءنا برأينا فيه».

وفي السياق، أقام مستوطنون إسرائيليون، أمس، بؤرة استيطانية جديدة على أراضي قرية «اللبن الشرقية» جنوب نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال مصدر فلسطيني إن «مجموعة من المستوطنين أقاموا بؤرة استيطانية على أراضي القرية».

وأوضح، أن البؤرة مكونة من 6 كرفانات، محذراً من بقاء البؤرة وخطورتها على السكان والأراضي الفلسطينية.

من جانبها، نددت وزارة الخارجية الفلسطينية بإنشاء البؤرة الاستيطانية، وقالت في بيان: «ندين بشدة التصعيد المتواصل في اعتداءات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم وأشجارهم ومنازلهم ومقدساتهم».

واعتبرت الخارجية الفلسطينية ذلك التصعيد «تحدياً لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، واستخفافاً بمواقف الدول الرافضة للاستيطان».