فنلندا: الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح يفاقم الوضع الكارثي

بروكسل (وكالات)

حذرت فنلندا، من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي.

وقالت مبعوثة فنلندا لدى الأمم المتحدة هايدي شروديروس فوكس، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في القطاع.

كما دعت فوكس، متحدثة باسم دول الشمال والبلطيق بمدينة جنيف السويسرية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.

وفي السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن القلق الشديد إزاء العملية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح. وقالت الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة لوتي كنودسن، في كلمة بمدينة جنيف السويسرية، إن التكتل قلق للغاية بشأن العملية البرية الوشيكة في رفح.

وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعية إلى المساءلة بهذا الخصوص.

​​​​​​​ومؤخرًا، بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية «الكابينت» خطة إجلاء الفلسطينيين من رفح في إطار عزم تل أبيب على اجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين الذين لجأوا إليها باعتبارها آخر ملاذ جنوب قطاع غزة.