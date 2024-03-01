السبت 2 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فنلندا: الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح يفاقم الوضع الكارثي

عائلة نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (أ ف ب)
2 مارس 2024 01:19

بروكسل (وكالات)

أخبار ذات صلة
الأمم المتحدة: المجاعة في قطاع غزة شبه حتمية
مفاوضات الهدنة في غزة تتجه نحو «مناقشة التفاصيل»

حذرت فنلندا، من أن الهجوم الإسرائيلي المحتمل على مدينة رفح جنوب قطاع غزة سيؤدي إلى تفاقم الوضع الكارثي.
وقالت مبعوثة فنلندا لدى الأمم المتحدة هايدي شروديروس فوكس، إن الهجوم الإسرائيلي على رفح سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالفعل في القطاع.
كما دعت فوكس، متحدثة باسم دول الشمال والبلطيق بمدينة جنيف السويسرية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة.
وفي السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي، عن القلق الشديد إزاء العملية الإسرائيلية المحتملة في مدينة رفح. وقالت الممثلة الدائمة للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة لوتي كنودسن، في كلمة بمدينة جنيف السويسرية، إن التكتل قلق للغاية بشأن العملية البرية الوشيكة في رفح.
وشددت على أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة عنف المستوطنين في الضفة الغربية، داعية إلى المساءلة بهذا الخصوص.
​​​​​​​ومؤخرًا، بحثت حكومة الحرب الإسرائيلية «الكابينت» خطة إجلاء الفلسطينيين من رفح في إطار عزم تل أبيب على اجتياحها، رغم التحذيرات الدولية من خطورة ذلك على المدينة المكتظة بالنازحين الذين لجأوا إليها باعتبارها آخر ملاذ جنوب قطاع غزة.

فنلندا
رفح
غزة
فلسطين
إسرائيل
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مراسيم بترقيات وتعيينات في جهاز أمن الدولة بدبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مراسيم بترقيات وتعيينات في جهاز أمن الدولة بدبي
اليوم 16:21
محمد بن راشد يطلع على برج «وقف المليار وجبة»
علوم الدار
محمد بن راشد يطلع على برج «وقف المليار وجبة»
اليوم 15:44
الوصل يدخل «القائمة التاريخية» في كرة الإمارات
الرياضة
الوصل يدخل «القائمة التاريخية» في كرة الإمارات
اليوم 15:00
قائد عام الدفاع المدني يطلع على مستجدات سير العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد للبضائع
علوم الدار
قائد عام الدفاع المدني يطلع على مستجدات سير العمليات التشغيلية لقطار الاتحاد للبضائع
اليوم 14:28
النجوم قادرة على «إطلاق» المادة اللازمة لتَكَوُّن الكواكب
الترفيه
النجوم قادرة على «إطلاق» المادة اللازمة لتَكَوُّن الكواكب
اليوم 14:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©