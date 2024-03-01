الاتحاد الأوروبي يسدد جزءاً من مدفوعات لـ«الأونروا»

بروكسل (وكالات)

قالت المفوضية الأوروبية، أمس، إنها ستسدد جزءاً من مدفوعات بقيمة 82 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» لكنها ستزيد إجمالي المساعدات للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو هذا العام.

ومثل العديد من كبار المانحين الآخرين للوكالة، راجعت المفوضية الأوروبية وهي الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي التمويل الذي تقدمه لـ«الأونروا» بعد مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين من الوكالة بهجوم 7 أكتوبر.

وقالت المفوضية في بيان أمس، إنها «ستشرع الآن في دفع شريحة أولى تبلغ 50 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو كان مقرراً دفعها في نهاية فبراير».

وذكرت أنها «ستدفع شريحتين أخريين بقيمة 16 مليون يورو لكل منهما وفقاً لاتفاق مع الأونروا لمعالجة المخاوف الناجمة عن المزاعم الإسرائيلية».

وقالت الوكالة إنها معرضة لخطر عدم الحصول على تمويل بإجمالي 450 مليون دولار، وحذرت من أن عملياتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط ستكون «مهددة بشدة» اعتباراً من مارس.

وذكر رئيس الوكالة فيليب لازاريني الشهر الماضي أن 82 مليون يورو كان من المقرر أن تدفعها المفوضية الأوروبية قرب نهاية فبراير «ضرورية للغاية».