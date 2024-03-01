مصر: نرفض تصفية قضية فلسطين

القاهرة (الاتحاد)

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري على رفض بلاده تصفية القضية الفلسطينية وخطط إفراغ فلسطين من سكانها وتهجيرهم إلى الخارج.

وأشار شكري في تصريحات صحفية على هامش مشاركته في «منتدى أنطاليا الدبلوماسي الثالث»، إلى أن من «أهم المشاكل في غزة هي تهجير الفلسطينيين بما يخالف القانون الدولي»، قائلاً: «نرفض تصفية القضية الفلسطينية والخطط والمساعي لإرسال الفلسطينيين إلى الخارج من أجل إفراغها من سكانها، وهذا انتهاك للقوانين الدولية». وأوضح شكري أنهم على تواصل مع العديد من الشركاء الدوليين، وخاصة الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بخصوص ما يجري في قطاع غزة.

وأردف: «نبذل ما في وسعنا لإنهاء هذه الحرب المدمرة التي لم يشهد القرن الحادي والعشرين مثيلا لها في العالم، والتي فقد فيها أكثر من 20 ألف امرأة وطفل حياتهم».

وأشار شكري إلى وجود إجماع دولي على ضرورة عدم قيام إسرائيل بأي نشاط عسكري في رفح، قائلاً: «أي هجوم عسكري في المنطقة التي يتكدس فيها حاليا نحو 1.4 مليون شخص، سيؤدي بلا شك إلى وضع إنساني أسوأ مما شهدناه حتى الآن، وسيوقع خسائر في الأرواح».