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أوكرانيا توقع اتفاقاً أمنياً مع هولندا

أوكرانيا توقع اتفاقاً أمنياً مع هولندا
2 مارس 2024 08:32

أعرب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي عن امتنانه لهولندا يوم الجمعة لتقديمها حزمة مساعدات جديدة، وذلك في أعقاب زيارة قام بها رئيس وزراء هولندا مارك روته لأوكرانيا.

وخلال كلمته المسائية اليومية، قال زيلينسكي إن قيمة إمدادات الأسلحة تبلغ 2 مليار يورو خلال العام الجاري. وقال زيلينسكي "إنه دعم محدد وقوي للغاية. وخلال العام الجاري، يجب أن نحقق نتائج تسمح لنا بإنهاء الحرب بشروط عادلة".

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وأوضح زيلينسكي إن هولندا تساعد في تأمين السماوات فوق أوكرانيا من خلال مشاركتها في تحالف الدول الذي يزود كييف بمقاتلات (اف16-). وكانت حزمة الدفاع جزءا من اتفاق أمني وقعه روته وزيلينسكي في مدينة خاركيف يوم الجمعة. وهذا هو الاتفاق السابع من نوعه بين أوكرانيا ودولة غربية. وقال زيلينسكي لروته "أريد أيضا أشكرك على كل حزمة من الدعم الدفاعي وعلى قيادة هولندا في التحالفات الدفاعية وعلى المساعدة التي نحتاجها بشدة في تعزيز أوروبا والعالم الحر بأسره حتى نتمكن من الوقوف بثبات والدفاع عن دولتنا والدفاع عن شعبنا، وحتى نتمكن من الوصول إلى الطريق نحو السلام".

 

المصدر: د ب أ
أوكرانيا
هولندا
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