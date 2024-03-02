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ناسا توقف مشروعاً لخدمات الأقمار الصناعية

ناسا توقف مشروعاً لخدمات الأقمار الصناعية
2 مارس 2024 11:42

قالت إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) أمس الجمعة إنها ستوقف مشروعا بقيمة تزيد عن ملياري دولار لاختبار خدمات الأقمار الصناعية مثل التزود بالوقود في الفضاء بسبب ارتفاع التكاليف وتأخر الجدول الزمني.
وقالت ناسا في أكتوبر ، إن مشروع الخدمة والتجميع والتصنيع في المدار 1 (أو.إس.إيه.إم-1) لا يزال يواجه زيادة في التكاليف ومن المتوقع أن يتجاوز القيمة المحددة له البالغة 2.05 مليار دولار وكذلك تاريخ إطلاقه في ديسمبر 2026.
وأشارت أمس الجمعة إلى أنها اتخذت قرار وقف المشروع بسبب "التحديات الفنية المستمرة والتكلفة والجدول الزمني، وتطور المجتمع الأوسع بعيدا عن إعادة تزويد المركبات الفضائية غير المجهزة بالوقود، مما أدى إلى عدم وجود شريك ملتزم".
وذكرت ناسا في أكتوبر الماضي أن من الأسباب الرئيسية لزيادة تكاليف المشروع والتأخير في الجدول الزمني الأداء "الضعيف" لشركة ماكسار.
وتعاقدت ناسا مع ماكسار في السابق عام 2019 للمساعدة في بناء منصة جيتواي الخاصة بها في مدار القمر، وهي نقطة حيوية خارجية لأول مهمة أميركية لإرسال رواد الفضاء إلى القمر.

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المصدر: رويترز
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