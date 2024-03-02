الأحد 3 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البرلمان المجري يوقع على قرار انضمام السويد إلى حلف الأطلسي

البرلمان المجري يوقع على قرار انضمام السويد إلى حلف الأطلسي
2 مارس 2024 14:08

أظهرت سجلات التصويت للبرلمان المجري بموقعه الإلكتروني على الإنترنت اليوم السبت، أن رئيس البرلمان لازلو كوفر وقع على التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وأحال التشريع إلى مكتب الرئيس لإصداره.
ووافق المشرعون على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي في 26 فبراير شباط، ما أزال العقبة الأخيرة أمام الخطوة التاريخية التي اتخذتها الدولة الشمالية بعدما استمر حيادها خلال الحربين العالميتين والحرب الباردة.
وأنهى تصويت المجر شهوراً من التأخير لاستكمال التحول في السياسة الأمنية للسويد وجاء في أعقاب زيارة لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، وقع خلالها البلدان على صفقة أسلحة.

أخبار ذات صلة
الكرملين يحذر «الناتو» من إرسال قوات إلى أوكرانيا
المجر تصادق على انضمام السويد إلى «الناتو»
المصدر: رويترز
المجر
الناتو
آخر الأخبار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
علوم الدار
محمد بن راشد يصدر مرسوماً بإعارة وتعيين مدير عام دائرة جمارك دبي
2 مارس 2024
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
علوم الدار
ولي عهد أبوظبي يلتقي ولي عهد البحرين
2 مارس 2024
أطفال فلسطينيون يقفون على أطلال مأوى مؤقت دمره القصف الإسرائيلي في دير البلح وسط غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
استئناف محادثات وقف إطلاق النار بغزة اليوم في القاهرة
اليوم 01:35
السفينة «روبيمار» قبالة السواحل اليمنية (من المصدر)
الأخبار العالمية
اليمن.. غرق سفينة استهدفها الحوثيون في البحر الأحمر
اليوم 01:34
أرشيفية
الأخبار العالمية
باريس: السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن منع وصول المساعدات
اليوم 01:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©