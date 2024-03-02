البرلمان المجري يوقع على قرار انضمام السويد إلى حلف الأطلسي

أظهرت سجلات التصويت للبرلمان المجري بموقعه الإلكتروني على الإنترنت اليوم السبت، أن رئيس البرلمان لازلو كوفر وقع على التصديق على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي، وأحال التشريع إلى مكتب الرئيس لإصداره.

ووافق المشرعون على انضمام السويد إلى حلف الأطلسي في 26 فبراير شباط، ما أزال العقبة الأخيرة أمام الخطوة التاريخية التي اتخذتها الدولة الشمالية بعدما استمر حيادها خلال الحربين العالميتين والحرب الباردة.

وأنهى تصويت المجر شهوراً من التأخير لاستكمال التحول في السياسة الأمنية للسويد وجاء في أعقاب زيارة لرئيس الوزراء السويدي أولف كريسترشون، وقع خلالها البلدان على صفقة أسلحة.