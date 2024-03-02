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قتلى بهجوم على أوديسا في أوكرانيا

آثار قصف على أوديسا
2 مارس 2024 17:25

قالت السلطات الأوكرانية إن أربعة أشخاص، بينهم طفل عمره ثلاثة أعوام، قُتلوا وأصيب ثمانية آخرون عندما ضربت طائرة مسيرة مبنى في مدينة أوديسا الساحلية بجنوب البلاد اليوم السبت.
وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في منشور على تطبيق تلغرام «ضربت إحدى المسيرات مبنى في أوديسا».
وأضاف «نحتاج من شركائنا إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. ينبغي علينا تعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا».
ونشرت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية صورا للمكان بعد القصف.
وجاء في تعليق مرفق بالصور «من المستحيل أن ننسى! من المستحيل أن نسامح». وقالت خدمة الطوارئ إنه تم إنقاذ خمسة على قيد الحياة من بينهم طفل.
وأشار أوليه كيبر، حاكم منطقة أوديسا إلى أنه ربما يكون هناك مزيد من الأشخاص، ما زالوا محاصرين تحت الأنقاض. 
وقالت سفيتلانا تكاتشينكو، التي تعيش في مبنى مجاور «زوجي ركض بسرعة لمساعدة الناس... ثم رأيت الناس يركضون وفهمت أن هناك وفيات».

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المصدر: وكالات
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