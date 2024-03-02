زيلينسكي يوجه نداء للدول الغربية بشأن الأسلحة

ضغط الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، على الدول الغربية من أجل تزويد بلاده بالمزيد من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف زلينسكي، عبر منصات التواصل الاجتماعي «نحتاج من شركائنا إلى المزيد من أنظمة الدفاع الجوي. ينبغي علينا تعزيز الدرع الجوي لأوكرانيا من أجل حماية شعبنا بشكل أفضل».

وأكد أن «المزيد من أنظمة الدفاع الجوي ومن الصواريخ لأنظمة الدفاع الجوي تنقذ أرواح» الأوكرانيين.

بعد أكثر من عامين على اندلاع الأزمة، يحثّ الرئيس الأوكراني يومياً حلفاءه الغربيين على تقديم المساعدة العسكرية بسرعة أكبر، ودعا خصوصاً إلى توفير الذخيرة والمزيد من أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المقاتلة.

وتواجه المعونات العسكرية الغربية لأوكرانيا معوقات عدة، أبرزها انقسام الكونغرس الأميركي بين الجمهوريين والديمقراطيين حيال حزمة مساعدات اقترحتها إدارة الرئيس جو بايدن، ومحدودية القدرات الأوروبية على توفير الكميات اللازمة من الذخائر.

يأتي الضغط الأوكراني على الغرب بعدما أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، الأحد الماضي، أنّ نصف الأسلحة، التي يعد الغرب بتوريدها إلى أوكرانيا، تُسلّم متأخرة.

تأتي هذه الصعوبات في وقت تحقق القوات الروسية تقدما ميدانيا في ظل المعارك المتواصلة مع جيش روسي متفوّق بعديده وعتاده.