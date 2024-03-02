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ترامب يتقدم على بايدن في استطلاع جديد

بايدن يدلي بتصريح للصحفيين خارج البيت الأبيض
3 مارس 2024 00:21

أظهر استطلاع جديد للرأي، نشر السبت، تقدم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب على الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل.يأتي ذلك قبل أيام من أهم محطات موسم الانتخابات التمهيدية للحزبين الديمقراطي والجمهوري.
وأظهر استطلاع، أجرته صحيفة «نيويورك تايمز» وجامعة «سيينا» شمل 980 ناخباً مسجلاً، أن 48% منهم سيختارون ترامب، مقابل 43% لبايدن، في حال أُجريت الانتخابات اليوم.
يأتي الاستطلاع قبل أيام من «الثلاثاء الكبير» الذي يشهد انتخابات تمهيدية في أكثر من عشر ولايات، ويتوقع أن يحسم بشكل نهائي تفوق ترامب في السباق لنيل ترشيح الحزب الجمهوري على منافسته الوحيدة نيكي هايلي.
وأظهر الاستطلاع تراجع تأييد بايدن لدى فئات من الناخبين عادة ما كانت أصواتها شبه مضمونة للديمقراطيين، مثل العمّال والناخبين من أقليات مختلفة.
وفيما تمكّن ترامب من توحيد قاعدته بشكل ملحوظ، إذ قال 97% ممن صوتوا له في عام 2020 إنهم سيكررون ذلك هذه السنة، تعهّد 83% فقط ممن صوّتوا لبايدن في 2020، بالتصويت له مجدداً. 
ويخوض ترامب الانتخابات بينما يواجه 91 تهمة جنائية، ويُتوقع أن تبدأ واحدة من محاكماته الأربع على الأقل قبل يوم الاقتراع الرئاسي المقرر في الخامس من نوفمبر.

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المصدر: وكالات
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