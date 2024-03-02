شولتس يعلّق على احتمال إرسال جنود إلى أوكرانيا

علّق المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، على النقاش الدائر حول احتمال إرسال جنود من ول غربية ومن حلف شمال الأطلسي «الناتو» إلى أوكرانيا.

ودافع شولتس، خلال مؤتمر الحزب الاشتراكي الديمقراطي الأوروبي، عن نهجه الرافض لإرسال جنود إلى أوكرانيا.

وقال شولتس في العاصمة الإيطالية روما «لن نرسل جنوداً أوروبيين إلى أوكرانيا. لا نريد الحرب بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (ناتو)، وسنفعل كل شيء من أجل منعها»، مشيراً إلى أن هناك اتفاقا واضحا على أنه لا ينبغي أن يصبح «الناتو» أو أي دولة من دوله طرفاً في الأزمة الأوكرانية الحالية.

ورأى شولتس أن المفتاح لاستعادة السلام في أوروبا هو الدعم المستمر من الغرب لأوكرانيا في التصدي للأزمة.

في الوقت نفسه، دعا شولتس إلى أن يزيد الاتحاد الأوروبي من استثماراته في مجال الأمن والدفاع في التكتل، لافتاً إلى أن هذا يعني أيضا تنحية المصالح الذاتية قصيرة الأمد جانباً.

كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أثار، منتصف الأسبوع الماضي، عدم استبعاد الاستعانة بقوات برية غربية في الأراضي الأوكرانية.

وعلى الفور، أعلنت ألمانيا رفضها لتصريحات ماكرون، وقال شولتس، إن مثل هذه المهمة لن يتم القيام بها من وجهة النظر الألمانية.